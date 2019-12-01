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Волейбольный клуб "Сибиряк" обыграл чемпионок из ТИУ

Спорт, 14:35 10 декабря 2019

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Четыре поединка состоялось в рамках пятого тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди женских команд первой лиги, сообщает региональная федерация волейбола.

Матчи прошли в Успенке. Местный "Сибиряк" разгромил действующих победителей турнира из ТИУ – 3:0. У победителей судьи отметили Анну Гурьянову. С таким же счетом "Прибой" разобрался со "Сбербанком". У труимфаторов выделилась Дарья Трофимова.

"ТюмБИТ" в трех сетах уверенно одолел представительниц Нижнетавдинского района. Коллектив "Газпромнефть-Ямал" обыграл упоровскую дружину – 3:1.

На первом месте с 15 очками идет "Сибиряк", следом располагаются "Прибой" (12) и "ТюмБИТ" (11).

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# волейбол , чемпионат области

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