Волейбольный клуб "Сибиряк" обыграл чемпионок из ТИУ

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Четыре поединка состоялось в рамках пятого тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди женских команд первой лиги, сообщает региональная федерация волейбола.

Матчи прошли в Успенке. Местный "Сибиряк" разгромил действующих победителей турнира из ТИУ – 3:0. У победителей судьи отметили Анну Гурьянову. С таким же счетом "Прибой" разобрался со "Сбербанком". У труимфаторов выделилась Дарья Трофимова.

"ТюмБИТ" в трех сетах уверенно одолел представительниц Нижнетавдинского района. Коллектив "Газпромнефть-Ямал" обыграл упоровскую дружину – 3:1.

На первом месте с 15 очками идет "Сибиряк", следом располагаются "Прибой" (12) и "ТюмБИТ" (11).