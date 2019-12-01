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В чемпионате области по волейболу прошли семь поединков

Спорт, 12:22 10 декабря 2019

федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Встречи шестого тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд в первой лиге состоялись в Тюмени и Упорово, сообщает региональная федерация волейбола.

Четыре поединка прошли в Тюмени. ТИУ уступил "Ниве-АГРО" из Масалей – 1:3. Ялуторовский "Атлант" в четырех сетах одолел НИПИГАЗ. В противостоянии двух команд из областной столицы "Форум-Отель" разгромил "ТюмБИТ" - 3:0. С таким же счетом коллектив "Газпромнефть-Ямал" разобрался со сборной Бердюжского района.

Три поединка прошли в с. Упорово. Хозяева площадки уступили "Мостострою-11"- 0:3. Заводоуковский "Ритм" в трех партиях разгромил боровскую "Олимпию". Коллектив ТВВИКУ был сильнее аромашевской команды – 3:1.

Тройку лидеров чемпионата составляют "Форум-Отель" (18 очков), "Ритм" (15) и "Атлант" (13).

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# волейбол , чемпионат области

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