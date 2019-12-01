Три пешехода пострадали на тюменских дорогах

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восемь аварий произошло на дорогах Тюменской области 9 декабря, пострадали 17 человек, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На ул. Д. Бедного, 92 днем на нерегулируемом пешеходном переходе "Ситроен" сбил 19-летнего молодого человека, он получил ушиб. Чуть позже 67-летний пенсионер попал под автобус "Лиаз" на пешеходном переходе на ул. 30 лет Победы, 112. По предварительным данным, когда пешеход переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу, сигнал светофора поменялся с разрешающего на запрещающий. У мужчины пешехода рвано-ушибленная рана головы. На ул. Республики, 62 "Фольксваген" сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионер получил ушиб и рану кисти.

Пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса "Пежо" и автомобилей "Тойота" и "Санг Йонг", которое случилось вечером на Тобольском тракте. По предварительным данным, 36-летний водитель микроавтобуса "Пежо" неправильно выбрал дистнацию. В аварии пострадали водители легковых автомобилей и три пассажира.

На пересечении Старотобольского тракта и ул. Республики столкнулись "Грейт Вол" и "Тойота Камри". Предварительно, водитель внедорожника нарушил правила проезда перекрестка, не пропустив при повороте автомобиль, следующий в прямом направлении. Травмированы три человека: у обоих водителей переломы, семилетний пассажир "Тойоты" получил ушиб грудной клетки.

Четыре человека, в том числе ребенок и подросток, пострадали в ДТП, которое случилось на 17-м километре автодороги Нижняя Тавда - Антипино. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота", выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил "Форд". Восьмилетняя пассажирка "Тойоты" получила в ДТП перелом кисти и гематому лобной области, 16-летний подросток из этой же машины – ушиб, у женщины-водителя и пассажира "Форда" - ушибы.