Ямальская рыба и оленина представлена на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

На XIV ежегодной Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге представили свою продукцию ямальские предприятия, сообщает ИА "Север-Пресс".

Рыболовецкая артель "Орион" из Салехарда выставила на продажу продукцию из северной белорыбицы. Предприятие "Ямальские олени" традиционно привезло тушенку и другую продукцию из мяса северного оленя.

Лучшую продукцию из российских регионов на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах можно приобрести до 13 января. В 63 торговых павильонах представлены деликатесы к праздничному столу, изделия мастеров художественных промыслов, игрушки и особые подарки.

Организаторы ярмарки подготовили для посетителей праздничные подарки и сюрпризы. Гостям покажут традиции встречи католического и православного Рождества, церемонию встречи Деда Мороза и зажжения новогодней елки.

Каждый вечер на стене Михайловского манежа представлено красочное световое шоу. Как сообщает представительство ЯНАО, в Санкт-Петербурге согреться и подкрепиться гости ярмарки смогут в тематической зоне "Кухня народов мира".