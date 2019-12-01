Тюменский хоккейный клуб "Рубин" уступил на выезде в Твери

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в Твери уступил местному "Динамо" в овертайме – 1:2, сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде игра шла на встречных курсах. Сибиряки нанесли 12 бросков в створ и получили четыре минуты штрафа. Рубиновцы открыли счет на 25-й минуте, усилиями Вадима Кравченко. Через три минуты Олег Зайцев сравнял счет в матче.

Третий отрезок прошёл без удалений. Его вторую половину сибиряки провели активнее оппонентов, но дело завершилось овертаймом. Продолжался он 48 секунд, пока Илья Шипов не забросил победную шайбу.

Отметим, что подопечные Михаила Звягина пополнили свой турнирный багаж в одиннадцатом поединке кряду.