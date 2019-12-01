На Войновке, в Талице и Камышлове построили переходы через железнодорожные пути

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Строительство современных одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути завершено на станции Талица и в черте городов Тюмень и Камышлов (на перегонах Тюмень – Войновка и Кокшаровский – Камышлов), сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Новые переходы спроектированы с учетом всех современных требований и стандартов. Они оборудованы автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, резинокордовым настилом и системой освещения.

Рядом обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, сделаны лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для обеспечения доступности маломобильных групп населения установлены пандусовые сходы.