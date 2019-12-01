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Владислав Третьяк: праздник хоккея в Тюмени удался

Спорт, 19:17 22 декабря 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 4 тыс. болельщиков собрал хоккейный матч чемпионата Высшей хоккейной лиги между тюменским "Рубином" и курганским "Зауральем". Игра в рамках проекта "Русская классика" состоялась под открытым небом на стадионе "Геолог" в Тюмени.

"Праздник хоккея в Тюмени удался. Выиграли, прежде всего, болельщики. В Тюмени любят хоккей. Об этом свидетельствует прекрасная организация матча", - отметил в беседе с журналистами легендарный советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея Владислав Третьяк.

К радости зрителей команды продемонстрировали острый и жесткий хоккей. В упорной борьбе победу со счетом 2:4 одержала команда из Кургана. Тем не менее, в турнирной таблице чемпионата "Рубин" остается лидером.

Евгений Бабенко

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# Русская классика , стадион Геолог , ХК Рубин

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