В Тобольске Александр Моор вручил ключи от квартир детям-сиротам

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ключи от квартир пятнадцати детям-сиротам в Тобольске 23 декабря. В преддверии новогодних праздников новоселье отметят 150 жителей города, принадлежащих к льготным категориям.

"Для нас важна реализация масштабных государственных программ по обеспечению жильем особых категорий наших земляков. Активно воплощается в жизнь большая программа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Получают квартиры работники социальной сферы - врачи и учителя", - отметил глава региона, приветствуя новоселов.

За пять лет в Тюменской области обеспечены жильем 2,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Однокомнатные квартиры, предоставленные тобольским детям-сиротам, расположены в 19-этажном доме, который был сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

"Безусловно, мы будем продолжать программу по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ведь свое жилье - это большая ценность. Когда у человека есть свой дом, он задумывается о создании семьи, воспитании детей, своем будущем", - подчеркнул Александр Моор.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко