Житель Ялуторовска поверил лжебанкиру и остался без денег

| Фото: МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

Со счета ялуторовчанина неизвестные похитили более 33 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мужчина 1959 года рождения рассказал следователю, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший обратился к ялуторовчанину по имени, так же он знал и некоторые цифры его банковской карты.

Сообщив о попытки снятия со счета денежных средств предположительно мошенниками, мнимый сотрудник передал трубку начальнику службы безопасности, который напомнил потерпевшему, что данные своей карты нельзя никому сообщать, даже им. Но в целях сохранности средств необходимо назвать реквизиты карты и коды.

Выполнив условия "банкиров", ялуторовчанин обнаружил, что с его счета исчезли более 33 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.