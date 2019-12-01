  • 28 декабря 201928.12.2019суббота
  • USD62,0315
    EUR69,0349
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер северный

Житель Ялуторовска поверил лжебанкиру и остался без денег

Происшествия, 10:19 28 декабря 2019

МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

Со счета ялуторовчанина неизвестные похитили более 33 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мужчина 1959 года рождения рассказал следователю, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший обратился к ялуторовчанину по имени, так же он знал и некоторые цифры его банковской карты.

Сообщив о попытки снятия со счета денежных средств предположительно мошенниками, мнимый сотрудник передал трубку начальнику службы безопасности, который напомнил потерпевшему, что данные своей карты нельзя никому сообщать, даже им. Но в целях сохранности средств необходимо назвать реквизиты карты и коды.

Выполнив условия "банкиров", ялуторовчанин обнаружил, что с его счета исчезли более 33 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , уголовное дело , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 28.12.2019Житель Ялуторовска поверил лжебанкиру и остался без денег
14:58 27.12.2019Жительница Ишима поверила лжебанкиру и осталась без денег
14:47 27.12.2019В Тюмени группа мошенников предстанет перед судом
13:52 27.12.2019Одиннадцать человек обратились за медицинской помощью во время пожара на улице Олимпийской