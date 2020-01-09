Рост ВВП России прогнозирует Всемирный банк

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6 %, а в 2021-22 годах — 1,8 %, говорится в ежегодном прогнозе состояния мировой экономики Всемирного банка, сообщает РИА Новости.

Прогноз на 2020 год понижен на 0,2 % по сравнению с оценками, сделанными в июне 2019 года, а на последующие два года оставлен без изменений. Итоги роста ВВП России в 2019 году во Всемирном банке по-прежнему оценивают в 1,2 %.

Как прогнозирует Всемирный банк, рост мировой экономики в наступившем году составит 2,5 %. В качестве факторов, влияющих на это, названы постепенное восстановление инвестиций и торговли после значительного ослабления в 2019 году. При этом, как отмечается, риски снижения темпов роста сохраняются.

Рост среди стран с развитой экономикой в целом снизится до 1,4 % в 2020 году отчасти из-за "сохраняющейся слабости в обрабатывающей промышленности", а рост в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится до 4,1 %.

По прогнозам Всемирного банка, рост экономики США замедлится до 1,8 %, что отражает негативное влияние предыдущих повышений тарифов и повышенной неопределенности.

Рост еврозоны снизится до пересмотренного в сторону понижения 1 % в 2020 году на фоне слабой промышленной активности.

Кроме того, специалисты ВБ прогнозируют "дальнейшее умеренное замедление" в Китае до 5,9 % в 2020 году на фоне ряда внешних и внутренних проблем, включая сохраняющееся влияние торговой напряженности.

Региональный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного восстановится до 4,9 %.