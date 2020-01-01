Тюменцы могут стать участниками выставки промышленных технологий HANNOVER MESSE- 2020

| Фото: www.hannovermesse.de/ | Фото: www.hannovermesse.de/

Международная выставка промышленных технологий HANNOVER MESSE-2020 пройдет в Ганновере 20-24 апреля, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

На полях форума планируется проведение глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2020, где Российская Федерация заявлена стратегическим партнером мероприятия. Указанное мероприятие включено в сводный план конгрессно-выставочных мероприятий с участием руководства Министерства промышленности и торговли России.

HANNOVER MESSE – мероприятие для развития связей в сфере промышленности, инноваций, автоматизации технологических процессов, логистики, а также площадка для прведения форумов, презентаций, конференций и специальных мероприятий, целью которых является обмен знаниями и опытом, установление сотрудничества.

Подробная информация на официальном сайте.