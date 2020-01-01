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Михаил Железнов и Егор Попов чаще других приносят победы "Рубину"

Спорт, 16:38 16 января 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккеисты Михаил Железнов и Егор Попов чаще других в "Рубине" забивают победные шайбы, сообщает пресс-служба клуба.

В 42 матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин" одержал 32 победы. 13 игроков сибирского клуба отметились победными бросками.

Главным специалистом по решающим попаданиям является форвард Михаил Железнов. Их десяти проведенных им шайб пять стал победными. Броски нападающего стали ключевыми в матчах с пермским "Молотом-Прикамьем" (5:1), "Звездой" из Москвы (4:3 ОТ), ХК "Рязань" (3:2 ОТ), курганским "Зауральем" (2:1) и ХК "Тамбов" (3:2). Плюс на счету Железнова – решающие буллиты в поединках с "Горняком" из Учалов и ангарским "Ермаком".

Егор Попов в этом сезоне тоже отметился пятью победными голами. Первый случился еще на старте чемпионата, когда нападающий играл за тверское "Динамо". А после возвращения в "Рубин" Попов отметился решающими бросками с поединке с "Югрой" из Ханты-Мансийска (3:1), двух матчах с красноярским "Соколом" (5:2) и (2:1), а также во встрече с "Ермаком" из Ангарска (6:3).

Три победные шайбы в активе форварда Дениса Давыдова. Также он исполнил один решающий буллит. По две шайбы, решившие исход встречи, забросили нападающий Алексей Закарлюкин, а также защитники Евгений Петриков, Станислав Калашников и Виталий Зотов.

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# ХК Рубин , хоккей

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