Голышмановским ремесленникам предлагают легализоваться

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ремесленникам Голышмановского городского округа предлагают легализоваться. Новым уровнем развития должно стать открытие официально-зарегистрированной формы ведения бизнеса: социальное предпринимательство, некоммерческой организации, кооператива, самозанятости, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Администрация Голышмановского городского округа поддерживает инициативы граждан в реализации проектной деятельности, среди которых есть проекты, связанные с изготовлением изделий ручной работы: вязанные и сшитые игрушки, изделия из дерева, бересты и другое. В районе проводятся событийные мероприятия, где изделия ручной работы продаются и развозятся в разные районы, регионы и даже страны.

Директор Голышмановского представительства Инвестиционного агентства Светлана Смольникова активно участвует в мероприятиях по поддержке ремесленничества, информирует граждан о безвозмездной и возмездной поддержке для начинающих предпринимателей со стороны государства.