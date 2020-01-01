Гость уехал на чужом автомобиле и устроил ДТП

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники полиции Ишима. Нетрезвый 21-летний молодой человек решил добраться до дома на чужой машине, но не справился с управлением, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением об угоне в дежурную часть полиции обратился 43-летний мужчина. Как выяснили полицейские, подозреваемый приехал в село Новотравное в гости к родителям. Во время застолья разгорелась ссора и молодого человека стали выгонять из дома.

Гость решил уехать на чужом автомобиле, но не справился с управлением и въехал в препятствие. Стражи правопорядка задержали его на месте ДТП.

Возбуждено дело по статье 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.