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Гость уехал на чужом автомобиле и устроил ДТП

Происшествия, 11:40 22 января 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники полиции Ишима. Нетрезвый 21-летний молодой человек решил добраться до дома на чужой машине, но не справился с управлением, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением об угоне в дежурную часть полиции обратился 43-летний мужчина. Как выяснили полицейские, подозреваемый приехал в село Новотравное в гости к родителям. Во время застолья разгорелась ссора и молодого человека стали выгонять из дома.

Гость решил уехать на чужом автомобиле, но не справился с управлением и въехал в препятствие. Стражи правопорядка задержали его на месте ДТП.

Возбуждено дело по статье 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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# Ишим , уголовное дело , угон

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