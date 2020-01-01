Подтвержден рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка на уровне "ruA+", который был повышен в январе 2019 г. на три ступени. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз.

Как сообщает пресс-служба банка, в агентстве отметили, что "Умеренно высокий рейтинг кредитоспособности" Запсибкомбанка обусловлен оценкой рыночных позиций, позицией по капиталу и ликвидности, а также оценками качества активов и уровня корпоративного управления. По объему активов в рэнкинге "Эксперт РА" на 1 декабря 2019 года ПАО "Запсибкомбанк" занимает 50-е место.

Среди факторов, оказывающих поддержку рейтингу банка, аналитики рейтингового агентства отмечают высокую диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности, сильную позицию в домашнем регионе – Тюменской области, и разветвленную сеть точек продаж - у банка 75 подразделений в пяти федеральных округах РФ. Отдельно агентство отмечает высокие показатели рентабельности и операционной эффективности деятельности кредитной организации.

Основу активов банка составляет кредитный портфель. Качество ссудного портфеля находится на адекватном уровне: доля просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю составила около 2 % на 1 декабря 2019 года, по корпоративному кредитному портфелю – около 4 %, что ниже среднерыночных показателей.

"2019 год для Запсибкомбанка стал годом перемен. В январе 2019 года ключевым акционером нашего банка стал Банк ВТБ (ПАО), на сегодняшний день ему принадлежит 88,87 процентов акций. Изменился и состав Совета директоров банка, при этом большая часть топ-менеджеров сохранила свои позиции в органах управления банком. Подтверждение рейтинга кредитоспособности на уровне ruA+, считаю, свидетельствует о том, что у нас работает сплоченная команда высококлассных специалистов, способных оперативно реагировать на происходящие изменения, не снижая при этом качества оказания услуг клиентам и увеличивая темпы прироста масштабов бизнеса", - отметил президент ПАО "Запсибкомбанк" Александр Сурин.

В 2019 году Запсибкомбанк заработал рекордный размер чистой прибыли за всю историю существования – 2,5 млрд рублей (по данным РСБУ-отчетности). Этому способствовали в том числе, высокие темпы роста портфелей, расширение продуктовой линейки и развитие дистанционных каналов обслуживания, оптимизация операционных расходов.

На 2020 год банк ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению клиентской базы и наращиванию активов, росту кредитования малого и среднего бизнеса и предоставлению конкурентоспособных банковских продуктов и сервисов клиентам физическим и юридическим лицам.