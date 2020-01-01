Сборная ТюмГУ выиграла хоккейный матч у "Красной машины"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Со счетом 3:1 завершился товарищеский матч команды ТюмГУ и сборной "Красная машина", в которую вошли представители органов власти, представители бизнеса и общественных организаций, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В составе сборной вуза были выпускники, студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, сотрудники университета. Лучшими игроками признаны выпускник Финансово-экономический институт Артем Патраков и депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. Всем участникам были вручены медали и памятные призы. Игра прошла в День студентов, 25 января.