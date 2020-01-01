На обустройство тюменских сел в 2020 году направят более семидесяти миллионов рублей

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

71 млн рублей в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий будет направлен на обустройство тюменских сел в 2020 году.

Все заявки Тюменской области на финансирование объектов в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы" удовлетворены Минсельхозом России. На их реализацию запланирован без малого 71 млн рублей. Из них 45 млн рублей – это средства областного и федерального бюджета, 12,3 млн –местные бюджеты, и 13 млн – это внебюджетные фонды. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, который познакомил депутатов с результатами первого важнейшего мероприятия программы – сбор заявок от муниципалитетов. Эта кампания, по его оценке, прошла не совсем хорошо.

"Подано всего 42 заявки, - пояснил он. – При этом комиссия, которая их оценивала, не отказала ни одному муниципалитету. Из восьми направлений программы, наши муниципалитеты увидели только возможности четырех: 34 заявки на обустройство спортивных и детских игровых площадок, четыре - на освещения территории, пять – на сооружение пешеходных тротуаров и дорожек, одна – на организацию ливневых стоков".

Владимир Чейметов подчеркнул, что возможности еще четырех направлений госпрограммы остались без внимания руководителей муниципальных районов - обустройство площадок твердых коммунальных отходов, водоснабжение, объекты культуры, ремонт и содержание памятников.

Подавляющее большинство заявок поступило из Тюменского, Викуловского и Упоровского муниципальных районов и Заводоуковского городского округа. Голышмановский городской округ, Уватский и Юргинский районы подали – по одной заявке. Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Казанский, Сорокинский, Тобольский и Ярковский районы не нашли возможностей изучить потребности своих населенных пунктов.

"Представляете, какой у нас есть резерв, – обратился к депутатам заместитель губернатора. – У нас не все районы включились в работу по этой программе, а те, кто подали заявки, используют только половину направлений госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий".

Такое положение дел председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин оценил как большую недоработку депутатского корпуса.

"Когда есть возможность получить средства из федерального и областного бюджета на обустройство своих территорий, ряд муниципалитетов совсем не подумали о том, где нужно построить спортивную площадку, где модульный клуб или ФАП, где построить дороги и тротуары, провести освещение, - сказал он журналистам. - Мы поставили себе большой минус, и принимаем предложение правительства довести эту информацию до муниципалитетов, на встречах с избирателями, на сходах граждан и других мероприятиях. Но в будущий 2021 год мы должны войти во всеоружии и значительно увеличить перечень объектов, которые попадают под эту программу".

По словам Владимира Чейметова, депутатам и муниципалитетам следует поторопиться и проделать эту работу до мая 2020 года.

"На 2021 год заявки субъектов РФ, это определено законодательно, должен быть собраны не позднее июня текущего года", - подчеркнул он.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" вступила в силу с 1 января 2020 года. В период 2020-2025 годов на улучшение условий жизни и труда селян государство направит почти 2,3 трлн рублей.

Главных целей, как отмечают специалисты, у программы три. Во-первых, сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25,3% от общего количества россиян. Во-вторых, соотношение среднемесячных ресурсов у сельского и городского домохозяйства должно быть не менее 80%. То есть обычная сельская семья должна зарабатывать примерно 4/5 от заработка средней городской. И в -третьих, благоустроенных жилых помещений в сёлах и деревнях должно стать не меньше половины от общей площади. Кроме того, обещаны и различные социальные блага вроде доступного жилья, качественной и своевременной медицинской помощи, образования и развития инфраструктуры. Так или иначе, изменения должны коснуться 37 млн человек.

Борис Олейник