Участников Кубка области по волейболу ждут матчи плей-офф

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Предварительный этап завершился в рамках розыгрыша областного Кубка по волейболу среди любительских команд, сообщает федерация волейбола Тюменской области.

В группе "А" в заключительном туре "Формула" нанесла поражение "Грому" - 2:0. Дружина ГРК с таким же счетом одолела "Водоканал".

Коллектив "КогалымНИПИнефть", благодаря удачной игре Ильи Плесенникова, в двух сетах расправился с "Джомолунгмой". "Тюменнефтегаз" в упорной борьбе одолел "Звезду" - 2:1.

В группе "Б" лидерство подтвердил "ГСМ-Логистик". Эта команда не оставила шансов "Рубину" - 2:0. С таким же результатом "Деловая Россия" одолела "Тобол-Логистик". Два матча закончились со счетом 2:1. "Оникс", весомый вклад в победу которого внес Артём Максимюк, нанес поражение ТННЦ. "Право" довольно неожиданно уступило представителям ДРСУ.

Теперь участников Кубка ждет плей-офф. Начнется он с 1/8 финала. Состав пар: "Формула" - ДРСУ, "ГСМ-Логистик" - "Джомолунгма", "Звезда" - "Тобол-Логистик", "Деловая Россия" - "Гром", ГРК – ТННЦ, "Оникс" - "Тюменнефтегаз", "КогалымНИПИнефть" - "Росреестр", "Право" - "Темп". Матчи намечены на 8 февраля.