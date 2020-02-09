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Первенство пап пройдет в Ялуторовске

Спорт, 19:01 09 февраля 2020

Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте

Первенство пап пройдет в спортзале "Юниор" Ялуторовска 9 февраля. Участниками могут стать все желающие. Это традиционные "Веселые старты", которые посвящаются Дню защитника Отечества.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист Молодежного центра города, организатор первенства Татьяна Исакова.

"Это наше традиционное мероприятие, инициатором является клуб "Молодая семья". Все желающие могут стать участниками первенства. Всего ожидаем заявки от 10 пап. Отберем по возрасту – средний возраст должен быть 30-35 лет. Для детей организуем отдельный зачет. Пройдет все в спорткомплексе. Начнется праздник с построения, на котором главный судья Дмитрий Абатуров откроет состязания и расскажет о правилах", - рассказала она.

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Силу, скорость и ловкость участников первенства арбитры определят по шести испытаниям. Отцам нужно будет проехать змейкой на самокате, попрыгать на скакалке, подтянуться, выполнить приседание, поднять гирю и поразить мишень дартса.

"По времени выполнения всех этапов соревнований определим победителя. За призовые места папы получат сертификаты в торговый центр. Каждого участника, в том числе и детей-спортсменов отметим дипломами, призами и сладостями. В число болельщиков войдут супруги мужчин - участников веселых стартов, волонтеры, активисты РДШ Ялуторовска", - сказала Татьяна Исакова.

Анжела Лебедева

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# веселые старты , День защитника Отечества , первенство , Ялуторовск

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