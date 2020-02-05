В 2020 году Тюмень потратит на ливневки 450 миллионов рублей

"Тюменская линия" "Тюменская линия"

В 2020 году на содержание, реконструкцию и ремонт ливневой канализации из бюджета Тюмени будет направлено около 450 млн рублей. Таких денег никогда не выделялось для данного вида работ, отметил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

"Несколько лет назад, в рамках нашей комиссии по благоустройству и городскому хозяйству, мы очень жестко поставили вопрос перед администрацией города о водоотведении в Тюмени в целом. Постепенно ситуация улучшается. Например, еще пару лет назад сильно подтапливало улицы Широтную, 30 лет Победы. При осмотре ливневой канализации выяснилось, что 60 процентов пропускного сечения труб попросту заилено, после промывки их пропускная способность резко увеличилась", - рассказал Баранчук.

Депутат отметил: если выполнять все необходимые работы и правильно содержать существующие сети ливневой канализации, то уже это значительно улучшит ситуацию в городе. Там, где ливневку брали на баланс, где проводили ежедневные регламентные работы по содержанию, ливневая канализация стала работать лучше.

В 2019 году ремонтные работы начались в районе улицы Менделеева. В 2020 году там будет заменен практически весь ливневый коллектор, и канализация заработает. Запланирована большая работа в районе Лесобазы.

"Денег на содержание и развитие ливневой канализации выделяется много. Это мы не учитываем те средства, которые тратит субъект, то есть Тюменская область: при строительстве объездной дороги, транспортных развязок, всевозможных магистралей тоже везде присутствует в обязательном порядке ливневая канализация. Думаю, что лет через пять-шесть проблем с ливневой канализацией в Тюмени уже не будет", - уверен Юрий Баранчук.

Татьяна Тихонова