В России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор по данным на 8 февраля.

По итогам мониторинга, на территории России выявлены два случая заболевания коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания у них протекают в легкой клинической форме, состояние удовлетворительное, жалоб нет.

"Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", - сообщает на сайте ведомства.

В адрес Минтранса России направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, выполняющих рейсы из КНР. Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики

Напомним, что для оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 организована работа русско-китайских переводчиков.