Сергей Шустов: у тюменских строителей есть потенциал для успешной реализации нацпроектов

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Тюменский строительный комплекс способен эффективно решить задачи, поставленные руководством страны в рамках реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.

"Под руководством губернатора Тюменской области Александра Моора в регионе действует штаб по реализации национальных проектов. К 2024 году ежегодный объем ввода жилья в регионе должен составить 120 миллионов квадратных метров. Мы работаем по плану, глава региона держит руку на пульсе", - отметил Сергей Шустов, комментируя итоги Всероссийского селекторного совещания по вопросам строительства и реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которое провел в режиме видеоконференции заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Заместитель главы федерального правительства поручил Минстрою РФ как можно быстрее реагировать на вопросы, поступающие из регионов, рассказал заместитель губернатора. В частности, это касается ценообразования в строительстве.

"Заработная плата в строительной отрасли слишком низкая, считает вице-премьер, ситуацию нужно исправлять. В Тюменской области мы внимательно занимались данным вопросом, и на сегодняшний день у нас этот показатель выровнен, чего нельзя сказать о других регионах", - отметил Сергей Шустов.

"В рамках реализации национальных проектов мы ставим перед собой масштабные и амбициозные задачи. Что касается жилищного строительства, то наши застройщики способны возвести требуемые объемы жилья, с каждым годом повышая его качество. При этом улучшается архитектурный облик городов и сел региона, создается комфортная среда для жизни людей. Тюменцы получают необходимые им социальные объекты, совершенствуется дорожная и транспортная инфраструктура", - считает заместитель губернатора.

В то же время на темпы жилищного строительства не может не влиять покупательская способность населения, отметил Сергей Шустов. Начиная с 2013 года, в регионе ежегодно вводятся в эксплуатацию солидные объемы жилья. На сегодняшний день жилищный рынок наполнен.

"В 2018 году в Тюменской области было продано 53 процента от общего количества построенных за год квартир. В 2019 году этот показатель составил 51 процент. Поэтому правительством России сейчас принимаются активные меры для повышения ценовой доступности жилья. Поставлена задача снизить ставку по ипотечным кредитам до 8 процентов. Надеемся, что покупательская способность тюменцев станет выше, и новое жилье будет востребовано", - сказал начальник Главного управления строительства.

Усовершенствование нормативной базы и механизмов ценообразования, проведенное в 2019 году, позволит увеличить темпы строительства социальных объектов за счет средств бюджета, добавил Сергей Шустов.

"Мы считаем, что у тюменских подрядчиков и застройщиков, у наших предприятий строительной индустрии достаточно сил для того, чтобы решить все задачи, которые поставлены перед регионом в рамках национальных проектов", - подчеркнул заместитель губернатора.

Евгений Бабенко