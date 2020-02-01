Программа обновления фасадов домов заработала в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программа субсидирования на обновление фасадов домов, которые расположены на гостевых улицах, начала действовать Тюмени. Об этом заявил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 18,5 млн рублей. "Решение вопроса состояния фасадов на гостевых улицах города давно назрел и требовал комплексного подхода. Эта программа будет действовать параллельно с программой капитального ремонта домов. Она не потребует внесения средств жителей этих домов, а будет субсидироваться за счет средств городского бюджета. Порядок предоставления субсидий утвержден, любая управляющая компания может обратиться в администрацию за получением средств и по определенным критериям ранжирования ее получить", - пояснил Павел Перевалов.

В программу вошли 19 гостевых улиц: Ленина, Республики, Водопроводная, Комсомольская, частично Осипенко, на них расположены около 200 домов, которые требуют внимания. Очередность работ определена, в течение нескольких лет планируется обновить гостевой облик города.

"Ремонт фасадов будет комплексным, то есть всех сторон такого дома. Ситуации, когда фасад красив только со стороны улицы, а во дворе менее приглядный, не будет, мы тщательно за этим проследим", - подчеркнул замглавы города.

По его словам, любой фасад должен иметь паспорт, где сформулированы все подходы к оформлению внешнего вида дома. Требования к нему определены постановлением администрации Тюмени, правилами благоустройства, которые не так давно приняла в новой редакции городская дума. Все моменты, обозначенные в документах, нацелены на то, чтобы внешний вид домов был максимально приближен к историческому облику.

"С точки зрения законодательства эти дома не объекты историко-культурного наследия, но для многих тюменцев это часть истории и мы должны ее сохранить", - добавил Павел Перевалов.

Еще одна цель программы – избавление от "визуального мусора", создание целостного облика города. Устранение аляповатых вывесок, несоразмерных размеру фасада, цветовому решению, различного рода конструкций, которые могут угрожать безопасности проходящих мимо людей. Оформление входных групп, витрин различных организаций сферы обслуживания должны быть заметными для клиентов, привлекательными, но при этом не выбиваться из общего стиля городской среды.

Ирина Кургузова