Субсидии на газификацию частных домов получат тюменцы по новой программе

| Фото: www.sever04.ru | Фото: www.sever04.ru

Субсидии до 130 тыс. рублей смогут получить жители частного сектора Тюмени для перехода с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.

"Проблема теплоснабжения частного сектора существует уже много лет. Многие дома подключены к ветхим сетям большой протяженности, не принадлежащим никому так называемым самостроям, именно на них происходят около тридцати процентов аварий. Поэтому при разработке и корректировке схемы теплоснабжения Тюмени принято решение по ликвидации таких сетей. У каждого частного дома, который подключен к неэффективным централизованным сетям, должна быть возможность установки индивидуального отопительного котла", - пояснил замглавы города.

В качестве первоочередного этапа реализации новой программы выбраны несколько улиц Калининского округа. Владельцам 142 частных домов, расположенных на этих улицах, предложат стать первыми участниками программы.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально с учетом потребностей: на строительство подводящего газопровода, внутридомовую обвязку, приобретение отопительного котла и оборудование помещения под него, документацию и работы подрядной организации.

"Программа рассчитана на пять-семь лет, сроки примерные и во многом зависят от активности жителей. Тепловые сети, снабжающие частные дома, составляют около 15 процентов от общей нагрузки на централизованную систему теплоснабжения. Реализация новой программы позволит повысить эффективность работы системы. Средства, которые сейчас тратятся на устранение неполадок, инцидентов, можно будет вкладывать в ремонт магистралей, ведущих к крупным жилым районам с многоэтажными домами", - подчеркнул Павел Перевалов.

Уже в феврале пройдут первые встречи с жителями, где они смогут получить ответы на вопросы по участию в программе.

Ирина Кургузова