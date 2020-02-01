Программу "Битвы на Туре" скорректировали из-за теплой погоды

| Фото: организаторов фестиваля "Битва на Туре" | Фото: организаторов фестиваля "Битва на Туре"

Соревнования Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр перенесут с набережной Туры на Воронинские горки в связи теплой погодой в целях безопасности. Дата проведения не изменится - 22 февраля. На набережной в этот день проведут не менее популярную и зрелищную дисциплину сноуборд-фристайла — джиббинг. Соревнования по ледолазанию, трековым гонкам, дрифту, ездовому спорту и лыжным гонкам также пройдут по плану, сообщают организаторы.

Для проведения соревнований по сноуборду в дисциплине биг-эйр на набережной ежегодно монтируют конструкцию, разгон которой начинается на верхнем ярусе набережной, а приземление спортсменов происходит на лед реки. В 2020 году прочность и изменение уровня льда вызвали деформацию конструкции на ранней стадии монтажа, поэтому для исключения рисков организаторы решили не продолжать монтаж конструкции массой 200 тонн.

"Битву на Туре" мы проводим с 2017 года, и я по праву могу назвать этот фестиваль самым сложным из всех, которые мы когда-либо организовывали. Ежегодно проект преподносит нам новые сюрпризы и сложности, которые мы всегда решали и успешно проводили фестиваль три года подряд. В этом году аномально теплая зима преподнесла нам новое испытание в виде подвижного и живого льда. Несмотря на все проведенные замеры и аналитику, лед продолжает деформироваться на протяжении двух недель монтажа конструкции. Поэтому мы приняли решение разбирать конструкцию для биг-эйра и перенести соревнования на Воронинские горки, а на набережной провести не менее популярную сноуборд-дисциплину - джиббинг", — сообщил глава Союза экстремальных видов спорта Extreme Team Иван Шмонин.

Остальная программа остается без изменений. Теплая погода не помешает провести на реке Туре межрегиональные соревнования по автоспорту в дисциплинах "дрифт" и "трек-400". На неделе завершится монтаж ледодрома: в соревнованиях по ледолазанию примут участие топовые спортсмены страны. Лыжные спринты и соревнования в гонках на собачьих упряжках также состоятся на набережной.

Кроме того, теперь можно стать не только зрителем, но и участником фестиваля: залезть на ледодром, прокатиться на дрифт-такси, собачьих упряжках, принять участие в лыжных спринтах. Выбрать формат занятости для зрителей можно на платформе краудфандинга.

Все мероприятия будут проходить под пристальным вниманием профессиональных специалистов и городских служб безопасности. Вход свободный.

Ознакомиться с программой "Битвы на Туре" можно в официальной группе фестиваля ВКонтакте, там же будет проходить прямая трансляция мероприятия и розыгрыш сноуборда.