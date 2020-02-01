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Тюменские лыжницы завоевали медали первенства России

Спорт, 15:21 17 февраля 2020

пресс-служба ЦСП72 | Фото: пресс-служба ЦСП72

Тюменские спортсменки Ольга Кучерук, Екатерина Ощепкова и Наталья Баракина завоевали награды первенства России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок, сообщает Центр спортивной подготовки.

Соревнования среди спортсменов в возрасте от 21 до 23 лет проходили в д. Кононовская Архангельской области с 12 по 16 февраля.

Тюменка Ольга Кучерук дважды поднималась на высшую ступень пьедестала в спринте классическим стилем и в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем.

Также в эстафетной гонке лыжницы из Тюменской области завоевали бронзовые награды. В составе команды бежали Екатерина Ощепкова, Наталья Баракина и Ольга Кучерук.

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# лыжный спорт , первенство России

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