  • 17 февраля 202017.02.2020понедельник
  • USD63,4536
    EUR68,7710
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Охотников - нарушителей задержали на границе с Казахстаном

Происшествия, 17:45 17 февраля 2020

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Двух жителей приграничного населенного пункта Казанского района Тюменской области задержали сотрудники Пограничного управления за нарушение правил пересечения Государственной границы России, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Инцидент произошел 16 февраля вблизи оз. Акуш на российско-казахстанской границе.

Установлено, что граждане пересекли границу для ведения охоты. Нарушители передвигались на снегоходе. При себе у них были два охотничьих ружья и лицензия частного охотхозяйства на отстрел кабана. Они вели охоту в нарушение установленных правил.

Злоумышленников привлекли к административной ответственности по ст. 18.1 КоАП России "Нарушение режима Государственной границы РФ" и ст. 8.37 КоАП России "Нарушение правил охоты".

Полиция изъяла снегоход и ружья нарушителей. В их действиях усматриваются признаки преступления. Проводится проверка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# граница , нарушения , незаконная охота

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 17.02.2020Тюменца осудили на семь лет за раскладку наркотиков по тайникам
17:45 17.02.2020Охотников - нарушителей задержали на границе с Казахстаном
17:23 17.02.2020Администратор магазина в Тюмени похитил более двухсот тысяч рублей
12:47 17.02.2020Аварий с дикими животными в Тюменской области стало больше