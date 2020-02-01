Охотников - нарушителей задержали на границе с Казахстаном

| Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Двух жителей приграничного населенного пункта Казанского района Тюменской области задержали сотрудники Пограничного управления за нарушение правил пересечения Государственной границы России, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Инцидент произошел 16 февраля вблизи оз. Акуш на российско-казахстанской границе.

Установлено, что граждане пересекли границу для ведения охоты. Нарушители передвигались на снегоходе. При себе у них были два охотничьих ружья и лицензия частного охотхозяйства на отстрел кабана. Они вели охоту в нарушение установленных правил.

Злоумышленников привлекли к административной ответственности по ст. 18.1 КоАП России "Нарушение режима Государственной границы РФ" и ст. 8.37 КоАП России "Нарушение правил охоты".

Полиция изъяла снегоход и ружья нарушителей. В их действиях усматриваются признаки преступления. Проводится проверка.