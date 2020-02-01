Десятки инвестпроектов успешно реализованы в тюменском АПК

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66 инвестиционных проектов были реализованы в Тюменской области в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности в 2019 году. Об этом говорится в информационном сообщении, направленном правительством региона депутатам Тюменской областной думы.

В Ялуторовском районе построен животноводческий комплекс "Петелино". Объем инвестиций в проект составил 1,22 млрд рублей, создано 49 рабочих мест.

В Упоровском районе введен в эксплуатацию завод по переработке картофеля ООО "Агрофирма "КРиММ". Объем инвестиций составил 1,22 млрд рублей, создано более 50 рабочих мест.

На территории индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе построено предприятие по производству снеков "Окейч". Объем инвестиций составил 0,13 млрд рублей, создано 40 рабочих мест.

Кроме того, в индустриальном парке "Боровский" создано производство по переработке листовых салатов и овощей "Прованс Групп". Объем инвестиций составил 0,23 млрд рублей, создано 80 рабочих мест.

В 2020 году планируется завершение 4 крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, в том числе - строительство 3-й очереди тепличного комбината "ТК Тюмень Агро" в Тюменском районе. Объем инвестиций в этот проект превысит 5 млрд рублей, в результате будет создано 312 рабочих мест.

В Ярковском районе планируется завершить строительство молочного комплекса агрофирмы "Междуречье" на 1 тыс. 800 голов дойного стада. Объем инвестиций составит 1,33 млрд рублей, будет создано 59 рабочих мест.

В Ишиме завершается первый этап строительства кондитерской фабрики. Общий объем инвестиций в проект - более 1 млрд рублей, планируется создать 200 рабочих мест.

В Голышмановском городском округе планируется строительство третьей очереди товарного молочного комплекса группы компаний "ДАМАТЕ". Объем инвестиций - 1 млрд рублей.

"Тюменская область сохранила лидерство в Уральском федеральном округе по объему производства сельскохозяйственной продукции на душу населения", - отметил заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. Напомним, по инициативе губернатора Александра Моора 2020 год объявлен в регионе Годом сельского предпринимательства.

Соб. инф.