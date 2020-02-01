В Тюмени осудили на девять лет наркодельца из Владивостока

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Курьера, планирующего сбыт более восьми килограммов наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В августе 2019 года 26-летний житель Приморского края забрал из тайника в Московской области более восьми килограммов синтетического наркотика для сбыта в Владивостоке. Спустя несколько дней автомобиль с московскими номерами под его управлением был остановлен сотрудниками ДПС в Тюменском районе.

Во время общения у инспектора возникло подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения. Молодого человека доставили в наркологический диспансер, где от освидетельствования он отказался. Тогда было принято решение о досмотре его машины. В салоне были обнаружены два ведра шпатлевки, в которых находились свертки с наркотиками. Опасные вещества нашли и в багажнике.

Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.