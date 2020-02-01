Тюменский АПК отличается высокой инвестиционной привлекательностью

Фото: "Птицефабрика «Пышминская» Фото: "Птицефабрика «Пышминская»

Тюменский АПК отличается высокой инвестиционной привлекательностью

Более 250 инвестиционных проектов в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса реализуются в Тюменской области. Об этом говорится в информационном сообщении, направленном правительством региона депутатам Тюменской областной думы.

В числе наиболее крупных и значимых инвестпроектов - строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год, которое ведет компания "РУСКОМ" в Голышмановском и Юргинском районах. Объем инвестиций в проект превышает 7,2 млрд рублей, в результате его реализации планируется создать 750 рабочих мест.

Компания"ПРОДО Тюменский бройлер" модернизирует птицефабрику в с. Каскара Тюменского района. Объем инвестиций в обновление производства составит 2,79 млрд рублей, на предприятии будет создано 64 новых рабочих места.

Продолжается модернизация птицефабрики "Пышминская". Объем инвестиций в этот проект – 2,3 млрд рублей, его итогом станет создание 150 рабочих мест.

Увеличивает свои производственные мощности и агрохолдинг "Согласие" - крупный тюменский производитель мяса. Объем инвестиций в проект составит 0,77 млрд рублей, в результате будет создано количество 150 рабочих мест.

"Тюменский агропромышленный комплекс остается привлекательным для инвесторов", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Евгений Бабенко