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В Тюмени на директора управляющей компании завели дело из-за затопленного подвала

Происшествия, 13:49 21 февраля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Административное дело в отношении директора управляющей компании "Доверие" возбуждено в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В ходе прокурорской проверки многоквартирного дома № 6 корп.2 по ул. Олега Антонова обнаружен затопленный подвал. На полу первого этажа вода, которая капает с перекрытия второго этажа. Кроме того, поврежден штукатурный и окрасочный слой стен и потолков коридора первого этажа и лестничных клеток, повреждение стояков канализации в коридоре первого этажа, значительная коррозия магистралей водоснабжения.

В общих помещениях коммунальных квартир имеются повреждения штукатурных и окрасочных слоев потолков и стен, следы протечек с верхних этажей. Стояки холодного и горячего водоснабжения имеют значительные деформации. Окна на лестничных клетках повреждены, отсутствует второй слой остекленения, фурнитура. На фасаде со стороны двора проходит вертикальная трещина по высоте всего дома.

Прокуратура возбудила в отношении директора "УК "Доверие" административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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# административное дело , управляющие компании

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