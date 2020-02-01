Около шестидесяти участников соберет шахматный блиц-турнир в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 60 человек соберет городской шахматный блиц-турнир, посвященный Дню защитника Отечества, который начнется в шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1) в Тюмени 22 февраля в 11 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участники интеллектуальных состязаний будут вести борьбу за медали в трех направлениях: общий зачет, категория ветераны 60+, инвалиды.

Турнир пройдет по швейцарской системе в девять туров (пять минут плюс три секунды на каждую на партию). Победителям и призерам вручат дипломы, медали и денежные призы.