Победителей фестиваля "Битва на Туре" назвали в Тюмени

| Фото: Союз экстремальных видов спорта | Фото: Союз экстремальных видов спорта

Ледолаз Николай Кузовлев из Тюмени и сноубордист Виталий Сухомесов из Перми стали победителями соревнований по джиббингу и ледолазанию на Всероссийском фестивале "Битва на Туре – 2020", которые прошли на набережной Тюмени 22 февраля, сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.

Всего в фестивале приняли участие более 100 спортсменов из Тюмени, Екатеринбурга, Тобольска, Уфы, Москвы, Красноярска, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Кирова и других городов.

В джиб-контесте призовые места завоевали сноубордисты из Южно-Сахалинска: второе - Юрий Чемодуров, третье - Вадим Бобрышев. Лучшие трюки показали Дмитрий Згинник (Тюмень) и Антон Муртазин (Екатеринбург).

В состязаниях по ледозазанию серебро завоевала Мария Толоконина из Кирова, бронзу - Дмитрий Гребенников из Барнаула. Призовые места также заняли Сергей Тарасов (Екатеринбург), Вадим Мальщуков (Киров) и Екатерина Власова (Москва).

На льду Туры прошли межрегиональные соревнования по трековым гонкам, дрифту и лыжным гонкам. В дрифте лучший результат показал тюменец Павел Дубровин. В трековых гонках в классе "Супер-1600" победу одержал его земляк Денис Саликов, в классе "Д2-юниор" - победителем стал Владимир Юрченко (Верхняя Пышма), в классе "Д3-мини" - Прохор Грошиков (Верхняя Пышма).

По итогам лыжных гонок на пьедестал почета поднялись ямалец Степан Тихонов, ставший победителем соревнований, и представители ТВВИКУ Вадим Хусаинов – серебряный призер и Александр Куликов – бронзовый призер.

Как сообщают организаторы, зрителями фестиваля стали более 10 тыс. человек. Прямая трансляция "Битвы на Туре" в официальной группе ВКонтакте в сумме набрала около 300 тыс. просмотров.