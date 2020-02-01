Шестнадцать аварийных домов расселят в Уватском районе за три года

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16 многоквартирных домов расселят в Уватском районе в 2020-2022 г. по региональной программе. Все они признаны аварийными до 1 января 2017 года. После переселения это жилье снесут, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Глава района Сергей Путмин осмотрел дома в Увате, не подлежащие капитальному ремонту. Это дом №89 по ул. Ленина и дом №16 по ул. Победы. Глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин сообщил, что всего здесь насчитывается 16 квартир, из которых пять – муниципальные.

Кроме двух домов в Увате, в 2020 году планируется расселить дома №7, №8, №9 и №11 по ул. Нефтяников в Нагорном, дом №9 по ул. Мирной в дер. Ищик, дома №5 и №12 по ул. Маевской в дер. Остров, а также дома №7 по ул. Пионерной и №8 по ул. Лесной в Демьянке.

В управлении имущественных отношений и земельных ресурсов администрации муниципалитета отметили, что в настоящее время два земельных участка в правобережном Увате предоставлено застройщику для возведения двух многоквартирных домов. В них могут быть приобретены квартиры для переселения граждан из аварийного жилья.