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Владимир Путин согласен с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

Политика, 19:18 01 марта 2020

rapsinews.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова

Павел Крашенинников сообщил, что внеочередной выходной день должен быть оплачен.

Парламентарий также уточнил, что 10 марта пакет поправок в Основной закон страны будет рассмотрен Госдумой во втором чтении.

"Скорее всего сразу на следующей неделе будет третье чтение, дальше будет Совет Федерации", - сказал он. По мнению сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми поправками, а у ЦИК и других комиссий - организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

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# Владимир Путин , Конституция РФ

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