В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

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Центральная избирательная комиссия России определила порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК РФ.

Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, по словам председатель ЦИК России Эллы Памфиловой, будет базовым актом, регламентирующим процедуру общероссийского голосования.

Председатель ЦИК России отметила, что проект порядка определяет основные положения, связанные с проведением общероссийского голосования. В документе закреплены гарантии гласности при проведении голосования, порядок голосования граждан, порядок подсчета голосов и установления итогов голосования, а также права наблюдателей и представителей СМИ. Порядок назначения наблюдателей будет определять Общественная палата Российской Федерации.

"Общественная палата будет аккумулировать все направления общественной активности – представители партий, общественных движений и объединений и просто активные граждане – все они смогут принять самое непосредственное участие в процессе наблюдения", – подчеркнула Элла Памфилова.

Глава комиссии охарактеризовала порядок как руководство к действию, которое поможет своевременно и полноценно подготовиться ко дню голосования.

"В порядке указаны уже традиционные, привычные процедуры, которые хорошо себя зарекомендовали. И в первую очередь это касается механизма "Мобильный избиратель"", – отметила Элла Памфилова. – Любой участник голосования сможет подать заявление о голосовании по месту своего нахождения в период, который начинается через семь дней со дня официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования и заканчивается за пять дней до дня голосования".

Элла Памфилова пояснила, что пятидневный срок установлен для того, чтобы у Центризбиркома была возможность четко отработать все заявления, проверить все списки участников голосования, чтобы исключить возможность двойного голосования и обеспечить максимальную открытость и прозрачность процедур.

Глава комиссии заявила, что результаты общероссийского голосования ЦИК России определит не позднее, чем через пять дней после его проведения.