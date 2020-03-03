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Болельщики сборной России по футболу могут задать вопрос Станиславу Черчесову

Спорт, 16:51 03 марта 2020

rfs.ru | Фото: rfs.ru

Задать вопрос главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову могут члены клуба болельщиков сборной "Наши парни", сообщает Российский футбольный союз.

Станислав Черчесов ответит на самые интересные и популярные сообщения. Также болельщики смогут посмотреть, что интересует других членов клуба, и проголосовать за понравившиеся вопросы.

Стать членом клуба болельщиков сборной России можно на сайте РФС.

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