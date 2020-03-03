Болельщики сборной России по футболу могут задать вопрос Станиславу Черчесову

| Фото: rfs.ru | Фото: rfs.ru

Задать вопрос главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову могут члены клуба болельщиков сборной "Наши парни", сообщает Российский футбольный союз.

Станислав Черчесов ответит на самые интересные и популярные сообщения. Также болельщики смогут посмотреть, что интересует других членов клуба, и проголосовать за понравившиеся вопросы.

Стать членом клуба болельщиков сборной России можно на сайте РФС.