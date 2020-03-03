  • 3 марта 20203.03.2020вторник
  • USD66,3274
    EUR73,4178
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер юго-западный

Тюменцев приглашают на курс финансовой грамотности в "Город молодых"

Экономика, 14:16 03 марта 2020

пресс-служба ТюмГУ | Фото: пресс-служба ТюмГУ

Курс "Финансовая грамотность" стартует в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) в Тюмени 14 марта в 12 часов, сообщает центр внешкольной работы "Дзержинец".

На встречах слушателям расскажут, как составить бюджет семьи, что такое личный финансовый план, как рассчитать его. Посетители узнают об инструментах накоплений и приемах финансовой защиты накопленных сбережений.

Кроме того, тюменцев познакомят с наиболее доступными и эффективными видами инвестирования, научат различать "хорошие" и "плохие" кредиты.

В роли ведущего выступит сертифицированный национальным центром финансовой грамотности тьютор Светлана Пронина. Курс реализуется в рамках программы Министерства финансов РФ "О содействии в повышении финансовой грамотности взрослого населения".

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# знания , молодежь , обучение , финансовая грамотность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 03.03.2020Тюменцы стали больше интересоваться загородными домами, коттеджами и гаражами
14:16 03.03.2020Тюменцев приглашают на курс финансовой грамотности в "Город молодых"
11:54 03.03.2020Тюменская компания "Веста" расширяет производство
09:42 03.03.2020Жители Тюмени покупают золото, чтобы увеличить доходность вложений