Тюменцев приглашают на курс финансовой грамотности в "Город молодых"

| Фото: пресс-служба ТюмГУ | Фото: пресс-служба ТюмГУ

Курс "Финансовая грамотность" стартует в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) в Тюмени 14 марта в 12 часов, сообщает центр внешкольной работы "Дзержинец".

На встречах слушателям расскажут, как составить бюджет семьи, что такое личный финансовый план, как рассчитать его. Посетители узнают об инструментах накоплений и приемах финансовой защиты накопленных сбережений.

Кроме того, тюменцев познакомят с наиболее доступными и эффективными видами инвестирования, научат различать "хорошие" и "плохие" кредиты.

В роли ведущего выступит сертифицированный национальным центром финансовой грамотности тьютор Светлана Пронина. Курс реализуется в рамках программы Министерства финансов РФ "О содействии в повышении финансовой грамотности взрослого населения".

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.