Тюмень признана одним из самых "умных городов" в России

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Тюмень вошла в тройку лидеров первого общероссийского индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди крупных городов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Первое место в категории крупных городов, численность населения которых составляет от 250 тыс. до 1 млн человек, заняли подмосковные Химки, набрав 66,32 балла. На втором месте - опять-таки подмосковный город Балашиха - 59,38 балла. Тюмень, набравшая 58,31 балла, замыкает тройку победителей. В составлении индекса участвовали 63 города этой категории.

Индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта "Умный город", который реализуется в нацпроектах "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по 10 направлениям - городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

"При первом подсчете "IQ городов" определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году, покажет эффективность мероприятий, реализованных в 2019 году по ведомственному проекту "Умный город". Индекс позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений "Умного города", выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году", - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.