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Названы победители областного фестиваля ГТО среди семей

Спорт, 10:51 10 марта 2020

www.csp72.ru | Фото: www.csp72.ru

23 команды участвовали в областном фестивале ГТО среди семей, сообщает Центр спортивной подготовки.

В составе каждой были родители, ребенок и бабушка или дедушка.

Участники в первый день соревновались в выполнении нормативов многоборья Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в командном зачете и личном первенстве в своих возрастных ступенях. Во второй день соревнований семьи проверили свои силы в эстафете ГТО.

Лучшими по итогам эстафеты ГТО стала семья Добрыдень из Упоровского района; на втором месте – Молоковы из Исетского района, на третьем месте – Серебряковы из Ишимского района.

В командном первенстве областного фестиваля ГТО победителями стали Окуневы из Тюмени, серебряные медали завоевали Молоковы из Исетского, бронзовые - Корзун из Ишима.

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# ГТО , здоровый образ жизни , семьи , ЦСП72

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