В правобережном Увате идет строительство школы

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Строительство школы идет в правобережном Увате. На стройплощадке побывали глава муниципалитета Сергей Путмин и директор ООО "Жилищное строительство" Азмет Хут.

"Разработан котлован, идет погрузка свай и установка каркасов. В марте начнем заливку ростверков", – сообщил заместитель директора по строительству Василий Крук.

Двухэтажная школа строится по проспекту Надежды. Она рассчитана на 360 учебных мест. Здание введут в эксплуатацию в 2021 году.

"В этом году начался процесс, которого мы долго добивались и который очень нужен Увату – начало комплексного строительства. После подготовки свайного поля для школы бригады перейдут на площадки под жилые дома. В дальнейших планах – строительство зданий суда и многофункционального центра, модернизация систем водо-, теплоснабжения и канализации, благоустройство", – резюмировал Сергей Путмин.