  • 10 марта 202010.03.2020вторник
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

В правобережном Увате идет строительство школы

Экономика, 17:38 10 марта 2020

www.uvatregion.ru

Строительство школы идет в правобережном Увате. На стройплощадке побывали глава муниципалитета Сергей Путмин и директор ООО "Жилищное строительство" Азмет Хут.

"Разработан котлован, идет погрузка свай и установка каркасов. В марте начнем заливку ростверков", – сообщил заместитель директора по строительству Василий Крук.

Двухэтажная школа строится по проспекту Надежды. Она рассчитана на 360 учебных мест. Здание введут в эксплуатацию в 2021 году.

"В этом году начался процесс, которого мы долго добивались и который очень нужен Увату – начало комплексного строительства. После подготовки свайного поля для школы бригады перейдут на площадки под жилые дома. В дальнейших планах – строительство зданий суда и многофункционального центра, модернизация систем водо-, теплоснабжения и канализации, благоустройство", – резюмировал Сергей Путмин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# строительство , Уватский район , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 10.03.2020В правобережном Увате идет строительство школы
17:18 10.03.2020Вячеслав Вахрин: газификация для нас - принципиально важная задача
16:54 10.03.2020Банк России: размер переводов в системе быстрых платежей могут увеличить
15:04 10.03.2020Предприниматели из Австрии приедут в Тюменскую область