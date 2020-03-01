Александр Моор призвал тюменцев внимательно изучить поправки в Конституцию

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона внимательно изучить поправки, вносимые в Конституцию РФ.

"22 апреля состоится важное событие в истории государства. Мнение жителей страны будет решающим. Важно провести разъяснительную работу, чтобы на голосование граждане пришли с понимаем этих поправок, с осознанием своей роли в жизни государства. Для себя я отметил моменты, касающиеся ценности семьи, детства и защиты детей. Немаловажны также гарантии ежегодной индексации социальных пособий, в том числе пенсий. Есть предложения, связанные с функциями органов государственной власти. Поправок много и я рекомендую тюменцам внимательно их изучить и принять участие в голосовании, которое нам предстоит", - подчеркнул губернатор.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов рассказал, что в ближайшие недели депутаты будут работать на своих избирательных округах, встречаться с людьми и объяснять суть поправок.

"Важно, чтобы население было активным и приняло участие в голосовании. Это будет гарантией того, что поправки в Конституцию страны приняты именно народом", - добавил спикер регионального парламента.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в своем послании предложил внести в Конституцию ряд поправок. Соответствующий законопроект он направил в Госдуму, а 11 марта документ приняли в окончательном чтении. 12 марта Тюменская облдума, наряду с парламентами других регионов, поддержала проект. Он включает в себя пакет из 206 поправок, которые вносятся в 32 статьи и затрагивают шесть из девяти глав Конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Любовь Голышева