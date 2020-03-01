Работу пилотного кадрового центра "Работа России" в Ишиме оценили депутаты облдумы

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Работу пилотного кадрового центра "Работа России" в Ишиме оценили заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев и члены комитета по социальной политике областной думы в ходе выездного совещания 17 марта, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Кадровый центр "Работа России" в Ишиме был модернизирован в рамках реализации национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и открыт в декабре 2019 года.

В центре решается комплекс задач, которые возникают в процессе получения услуг, в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей. Расширяется перечень услуг исходя из запросов клиентов, осуществляется их индивидуальное сопровождение. Применяются новые подходы к содействию занятости граждан при взаимодействии с различными структурами города.

"Самое важное, чтобы специалисты центра изменили свое отношение к тем людям, которые приходят в поиске работы, чтобы не просто ставить людей на учет, а предоставить им все возможности: пройти профессиональное обучение, получить новые квалификации и, как можно быстрее, занять свое место на тюменском рынке труда", - подчеркнул Владимир Сысоев.

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова отметила: "Сегодня очень важно поменять психологию людей в том, что они обращаются не просто в службу занятости, а в Кадровый центр, где каждый человек будет иметь свой личный трек — его будут сопровождать от момента подачи заявления до трудоустройства. Я считаю, что облик современной службы занятости меняется. Мы видим, что сегодня в регионе ситуация с безработицей стабильная, есть большое количество вакансий и ведется работа по реализации национальных проектов. Также хорошо налажено взаимодействие с работодателями и социальными партнерами".

По итогам исследования, проведенного РАНХиГС, уровень удовлетворенности соискателей – получателей услуг Кадрового центра вырос на 15,9 % с момента начала реализации мероприятий по модернизации службы занятости. Работодатели, обращаясь в Кадровый центр, получают полную информацию не только об услугах службы занятости, но и услугах других ведомств. Консультанты центра содействуют решению их вопросов по принципу "одного окна".

К 2024 году поэтапно планируется модернизировать все 22 центра занятости населения Тюменской области.