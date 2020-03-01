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Тобольские хоккеисты участвуют в турнире "Золотая шайба"

Спорт, 11:29 20 марта 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Хоккейная команда "Ангел Сибири" 2009 года рождения из Тобольска принимает участие в финальных соревнованиях клуба "Золотая шайба" имени А. В. Тарасова в Сочи. Призываю всех тоболяков поддержать юных хоккеистов.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Наши хоккеисты 19 марта сыграли вничью с командой "Торнадо" из города Волжский Волгоградской области. Сегодня, 20 марта, сложная игра с командой "Приморье" из Приморского края. 21 марта заключительная игра первого круга с командой "Славутич" из Смоленска", - рассказал Максим Афанасьев.

Команды распределены на группы, победитель выигрывает путевку в суперфинал, который пройдет в ноябре в Сочи.

"Пожелаем удачи нашим ребятам! Это замечательный результат"! - сказал глава Тобольска.

Анжела Лебедева

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# Максим Афанасьев , Тобольск , турнир , хоккей

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