ХК "Рубин" входит в тройку лучших по заброшенным шайбам в плей-офф

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккеисты тюменского "Рубина" забросили 26 шайб в десяти матчах плей-офф Кубка Владимира Петрова, сообщает пресс-служба клуба.

Больше в нынешнем плей-офф отличались лишь "Нефтяник" из Альметьевска (28 голов) и казанский "Барс" (27). Главными снайперами у подопечных Михаила Звягина являются Егор Бабенко, отличившийся шесть раз, а также Егор Попов и Михаил Железнов, по четыре раза огорчившие соперников.

Пропустили тюменцы 17 шайб. Их тех команд, что продолжают борьбу в плей-офф, меньший показатель лишь у столичной "Звезды" (13) и "Югры" (15). При этом северяне провели на один матч меньше. К тому же, клуб из Ханты-Мансийска сразу 13 раз пропустил именно от "Рубина".

Тюменцы прошли в 1/8 финала пензенский "Дизель" (4-2), а на следующей стадии серия с "Югрой" из Ханты-Мансийска была прервана при счете 2-2.