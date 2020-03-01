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Детские сады в поселках Антипино и Мелиораторов начнут строить в 2020 году

Экономика, 11:20 24 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Строительство детских садов в поселках Антипино и Мелиораторов может начаться уже в 2020 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. В ближайшие дни планируется заключение контрактов на разработку проектной документации.

В соответствии с техзаданием заказчика проектная документация будет разработана с повторным использованием проекта детского сада в районе ул. Мебельщиков. Напомним, в 2019 году детский сад в микрорайоне Тура был построен и введен в срок подрядчиком ООО "Завод ЖБИ-3". Также сейчас со значительным опережением сроков строятся еще два аналогичных детских сада – в микрорайонах Войновка и Ямальский-1.

Точные сроки строительства детских садов в Антипино и Мелиораторов буду известны после заключения контрактов на строительство. Предположительно, оно начнется в 2020 году.

Отметим, в Тюменской области в рамках нацпроекта "Демография" строятся три детских сада, начало строительства еще 17 ожидается до конца 2020 года. За 2019 год в регионе построено шесть детских садов.

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# Главное управление строительства , детский сад

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