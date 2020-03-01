Российский экспортный центр запустил антикризисный штаб

| Фото: РЭЦ | Фото: РЭЦ

Работу антикризисного штаба на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции запустил Российский экспортный центр. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Штаб организован для оперативной поддержки экспортеров и решения проблем, возникающих из-за разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в ряде государств.

В рамках штаба будет создана аналитическая платформа, позволяющая оперативно выявлять экспортные ниши, верифицировать возможности новых экспортных поставок в связи с изменением международной торговой конъюнктуры.

На сайте РЭЦ и в социальных сетях создан раздел по сбору проблемных вопросов и предложений от российских экспортеров.

"Нам важно, чтобы каждый экспортер, столкнувшись с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог сообщить о них, - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. - Мы готовы обеспечить поддержку как на системном уровне, так и в рабочем режиме. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура в России и за рубежом".