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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Российский экспортный центр запустил антикризисный штаб

Экономика, 11:27 25 марта 2020

РЭЦ | Фото: РЭЦ

Работу антикризисного штаба на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции запустил Российский экспортный центр. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Штаб организован для оперативной поддержки экспортеров и решения проблем, возникающих из-за разрыва внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в ряде государств.

В рамках штаба будет создана аналитическая платформа, позволяющая оперативно выявлять экспортные ниши, верифицировать возможности новых экспортных поставок в связи с изменением международной торговой конъюнктуры.

На сайте РЭЦ и в социальных сетях создан раздел по сбору проблемных вопросов и предложений от российских экспортеров.

"Нам важно, чтобы каждый экспортер, столкнувшись с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог сообщить о них, - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. - Мы готовы обеспечить поддержку как на системном уровне, так и в рабочем режиме. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура в России и за рубежом".

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# коронавирус , экспортеры

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