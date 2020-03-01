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Тренеры-преподаватели записывают видеоуроки для юных тюменцев и их родителей

Спорт, 18:49 26 марта 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени скриншот с видео | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели учреждений, подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, ежедневно записывают мастер-классы и уроки для детей и их родителей, сообщает департамент.

Занятия в формате коротких видео выкладывают на страницах в социальных сетях. Контент рассчитан на самых юных воспитанников, поэтому вся информация дается пошагово в максимально доступной форме. Уроки проходят в разных учреждениях и посвящены различным тематикам.

На базе ДЮСШ №2 тренеры-преподаватели по лыжным гонкам Семен и Сабина Бей провели комплексную разминку, включающую основные упражнения на развитие мышц спины, пресса и рук. По словам Сабины Бей, детей с раннего возраста нужно приучать к физической культуре и спорту, как минимум для того, чтобы развивать морально-волевые качества, в том числе трудолюбие, целеустремленность, усидчивость.

"И в целом нужно поднимать уровень физической подготовки подрастающего поколения. Это нужно для того, чтобы они могли долго сидеть за партой, концентрироваться на протяжении урока, меньше уставали, имели крепкую спину. Для детей и родителей мы подготовили видеоинструкцию, которая включает элементарные упражнения. Родители могут не только помогать детям выполнять комплекс, но и составить им компанию, чтобы заодно подтянуть и свой уровень физической подготовки", — считает тренер-преподаватель.

Видеоурок можно посмотреть в сообществе городского департамента по спорту и молодежной политике Тюмени во ВКонтакте.

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# дети , занятия , спорт

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