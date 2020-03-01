Самоизоляция должна быть безопасна для детей, напоминают врачи

| Фото: t-l.ru | Фото: t-l.ru

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Во время карантина все члены семьи будут оставаться дома, а это может создать некоторую суматоху и в такой обстановке легко упустить из виду ребенка.

Как напоминают тюменцам врачи Областной клинической больницы №2, в городской жизни все время появляются новые источники опасности. Нейрохирурги Саид Гаибов и Екатерина Захарчук считают, что, пластиковые оконные рамы значительно удобней тяжелых деревянных, которые были в квартирах раньше. Но в то же время с легкими современными конструкциями маленьким детям справиться куда проще.

"Неделю карантина можно провести с пользой, – отмечает Екатерина Захарчук. – Скажем, если в вашем доме есть дошкольники, закажите через интернет специальные замки на окна. И поставьте их. Вам потребуется проветривать комнаты, а вынужденно лишенные прогулок ребятишки наверняка полезут к окнам. Да и лето совсем близко. А это тот период, когда падения из окон происходят наиболее часто".

Также Екатерина Захарчук советует посвятить часть неожиданно освободившегося времени тому, чтобы осмотреть дом и сделать его безопаснее: "Дети до четырех месяцев, которые еще не переворачиваются сами, обычно травмируются в тех случаях, когда за ними присматривают не родители, а старшие братья и сестры или бабушки и дедушки. Кроху могут не удержать на руках или задеть им какой-нибудь предмет".

Малыши, начавшие переворачиваться, присаживаться и, тем более, ползать и ходить, в любой момент могут оказаться в опасности. Например, ребятишек старше четырех месяцев медики рекомендуют "переселить" на пол.

"Лучше отказаться от пеленальных столиков и вообще не оставлять ребенка на мебели: диванах, креслах, стульях, – объясняет врач. – С мебели дети падают очень часто. И каждый раз мамочки говорят одно и то же: "Я отвернулась буквально на секунду!". А пол – это безопасное пространство. С него падать некуда".

Ребятишкам постарше, начавшим ходить, по словам Екатерины Захарчук, начинают угрожать плохо закрепленные и от того легко падающие предметы. Вроде телевизоров и утюгов, которые малышу так и хочется дернуть за провод. Или стеллажей и полок, часто заставленных яркими безделушками.

"Утюги особенно опасны, потому что тяжелые и при этом падают на ребенка острым углом, – отмечает нейрохирург. – После такого дети поступают с вдавленными переломами".

Дети не должны дотягиваться до горячих кастрюль на плите и кружек с кипятком на столе. А чтобы не допустить отравления, необходимо прятать в недоступное место все моющие средства.