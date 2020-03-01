Почти три тысячи тюменцев 65+ нарушили режим самоизоляции в выходные

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Более семи тысяч пенсионеров воспользовались общественным транспортом 28 марта. Это более 16 тыс. поездок. Из них лица 65+, то есть группа риска, совершили 2 тыс. 26 поездок. 29 марта поездок было значительно меньше: 877 пожилых тюменцев старше 65 лет воспользовались услугами общественного транспорта, сообщает администрация Тюмени.

Самое большое количество поездок отмечено в пятницу, 27 марта. 19 тыс. 921 пенсионер совершил 54 тыс. 235 поездок, из них воспользовались льготным проездом 4 тыс. 50 граждан в возрасте 65+. Было зафиксировано 13 тыс. 510 поездок, которые они совершили.

Пожилым тюменцам напоминают, что все перемещения граждан 65+ могут быть отслежены по транспортным картам, поэтому в случае нарушения режима самоизоляции с 30 марта карты заблокируют.

Напомним, для пожилых людей старше 65 лет введено ограничение на проезд в автобусах. Кроме того, им предписано соблюдать домашний режим и выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости.

Режим самоизоляции распространяется с 28 марта по 10 апреля на всех лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Если одиноким пожилым людям и матерям с детьми, другим нуждающимся в посторонней помощи лицам необходимо приобрести продукты питания или товары первой необходимости, им нужно звонить на телефон горячей линии, и волонтеры привезут все, что требуется.

Дополнительные ограничения, направленные на нераспространение в городе коронавируса.

Телефоны горячих линий, по которым тюменцы могут обратиться с вопросами:

- горячая линия для вернувшихся в Тюменскую область из-за границы после 1 марта - 8-800-234-35-22;

- горячая линия областного Управления Роспотребнадзора - 8 800-302-26-70;

- горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области - 8 (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный);

- консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет в Тюмени - 8-800-201-41-41.